Пятница, 16 Апреля 2021 10:20

АрмИнфо. Грузия стояла и стоит на стороне мира, в знак чего наша платформа для диалога и деэскалации была предложена во время конфликта. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс- конференции с армянским коллегой Арменом Саркисяном.

По словам Зурабишвили, визит президента Армении в Грузию был запланирован давно, но ему помешала пандемия, а также конфликт в регионе. "Я очень рада, что сегодня у меня есть возможность принять вас во дворце Орбелиани. После нашей предыдущей встречи мы все

столкнулись с очень серьезными проблемами на Кавказе. С одной стороны, пандемия затронула экономики всех трех стран, закрыла наши отношения с миром и друг с другом.

Хочу выразить соболезнования семьям погибших во время этой войны и выразить соболезнования Вам, господин президент. Во время конфликта, поскольку Грузия стояла и стоит на стороне мира, в знак чего наша платформа для диалога и деэскалации была предложена во время конфликта. Это предложение остается в силе любое время", - заявила Саломе Зурабишвили, передает Грузия-онлайн.

Напомним, что еще в марте министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в рамках визита в Анкару наряду с другими вопросами обсудил предложенный формат "3 + 3" для сотрудничества на Кавказе, который предусматривает участие Грузии, Азербайджана, Армении, Турции, Ирана и России. Залкалиани заявил, что, хотя Грузия признательна Турции за инициативу по обеспечению "долгосрочного" мира в регионе, у нее есть "четкая" позиция по участию России в этом формате. По его словам, для Грузии сложно представить участие в каком- либо международном формате вместе с Россией для развития экономического сотрудничества, пока не будут предприняты шаги по деоккупации.

Вместо этого министр иностранных дел Грузии предложил, чтобы Тбилиси стал "своеобразной платформой" для Азербайджана и Армении, где можно было бы сотрудничать по проектам в области экономики, бизнеса, культуры и отношений между народами.