Пятница, 16 Апреля 2021 10:10

АрмИнфо. "Могу с уверенностью сказать, что укрепление наших отношений с Грузией является одной из важных предпосылок безопасности и развития нашей страны и региона", - заявил президент Армении Армен Саркисян на брифинге с Саломе Зурабишвили в рамках официального визита в Тбилиси.

Как сообщает перс-служба президента, Саркисян сообщил, что на встрече с грузинским коллегой был обсужден широкий круг вопросов. "Мы успешно сотрудничаем в сферах транспорта, энергетики, туризма, обновления сельского хозяйства и многих других сферах. Также есть большой потенциал для сотрудничества в сферах современных технологий, искусственного интеллекта, высоких технологий, биотехнологий, кибербезопасности, продовольственного обеспечения. Это сотрудничество двустороннее и многостороннее. Особо подчеркнула необходимость углубления сотрудничества наших стран в борьбе с COVID-19", - сказал президент РА, добавив, что предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества на всех уровнях.

Вместе с тем он подчеркнул, что на встрече были затронуты вопросы региональной безопасности и стабильности с учетом новых реалий, созданных в результате военной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха при активной и открытой поддержке Турции.

"Я представил своему грузинскому коллеге подходы и взгляды армянской стороны на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Я особо подчеркнул, что невозможно установить долгосрочный мир в регионе и обеспечить стабильность, без справедливого урегулирования нагорно­карабахского конфликта, в том числе путем возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - отметил Саркисян, также рассказав об огромных гуманитарных проблемах, вызванных войной, в том числе необходимость немедленного решения вопроса об освобождении пленных и заложников Азербайджаном.

При этом президент РА подчеркнул недопустимость того, чтобы Азербайджан использовал послевоенное положение, проводя политику ненависти и ущемления национального достоинства. По его словам, такая политика не может способствовать созданию атмосферы диалога.

"В ходе встречи я также затронул вопросы сохранения армянского историко- культурного и бережного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Я хотел бы повторить то, что сказала президент, думаю, что при сотрудничестве институтов обоих президентов мы сможем углубить современные деловые отношения между двумя странами. Поэтому, с армянской стороны заверяю вас, что мы будем работать с вами, чтобы развивать деловые отношения и вносить свой вклад", - подытожил Саркисян.