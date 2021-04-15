Четверг, 15 Апреля 2021 21:46

АрмИнфо. Высший судебный совет Армении 15 апреля на закрытом заседании принял решение о приостановлении полномочия председателя Высшего судебного совета, судьи суда общей юрисдикции Еревана Рубена Вардазаряна, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение принято на основании информации генерального прокурора о возбуждении уголовного преследования в отношении Рубена Вардазаряна, не связанного с его полномочиями.

Высший судебный совет, руководствуясь конституционным законом <Судебный кодекс Республики Армения>, принял решение приостановить полномочия Рубена Вардазаряна до завершения производства по возбужденному в его отношении уголовному делу.

Согласно соответствующей статье конституционного закона <Судебный кодекс Республики Армении>, обязанности председателя Высшего судебного совета будет осуществлять старший по возрасту член Совета Гагик Джангирян.