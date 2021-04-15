Четверг, 15 Апреля 2021 20:40

АрмИнфо. Министр обороны Вагаршак Арутюнян 15 апреля принял посла России в Армении Сергея Копыркина. Во встрече также принял участие и военный атташе посольства России в Армении полковник Андрей Грищук.

Как сообщает пресс-служба МО РА, глава оборонного ведомства Армении отметил важную роль РФ, направленную на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе.

Высоко оценив эффективность миротворческой миссии России в Арцахе, Арутюнян обратился к необходимости безотлагательного решения вопроса с возвращением из Азербайджана военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.

Собеседники обсудили также двустороннее военное сотрудничество, вопросы организации и планирования предстоящих в России совместных учений.

Стороны высоко оценили динамику союзнического сотрудничества и политического диалога двух стран, а также эффективное сотрудничество в военной сфере.