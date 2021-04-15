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АрмИнфо. Россия надеется, что в Турции услышали призыв главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова проанализировать воинствующие заявления Киева и не подпитывать милитаристские настроения украинских властей. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы надеемся, что предостережение было услышано", - сказала она.
Захарова добавила, что стороны регулярно обмениваются мнениями по вопросам международной и региональной повесток дня, Россия также доводит свои оценки по ситуации на юго-востоке Украины до турецких партнеров. "Конечно, в Анкаре хорошо известно, что поощрение из-за рубежа воинственной линии киевских властей вызывает у нас самую серьезную озабоченность", - отметила она.
Дипломат обратила внимание, что РФ всегда подчеркивает необходимость воздерживаться от шагов, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, которые могли бы спровоцировать ухудшение обстановки в Донбассе. Как подчеркнула Захарова, российская сторона намерена продолжать диалог с иностранными партнерами, побуждая их не стимулировать реваншистские настроения Киева, а, наоборот, всеми доступными политико-дипломатическими средствами вносить посильный вклад в стабилизацию ситуации вокруг Украины.
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|Валентина Матвиенко: Отношения между Россией и Арменией - многогранные и взаимодополняющие
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|Глава МИД Армении и спецпредставитель ЕС обсудили текущую ситуацию в регионе
|Нагдалян: Армения в ближайшее время не планирует встречаться с азербайджанской стороной
|Утвержден план мероприятий к 106-ой годовщинe Геноцида армян
|Ереван: Все военнослужащие и гражданские лица, захваченные Азербайджаном в ходе вооруженной агрессии против Арцаха, должны быть репатриированы
|Агентство США по международному развитию (USAID) дополнительно предоставит правительству Армении грант в размере $8,2 млн.
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|Лукашенко пообещал рассказать много хорошего о том, что Ильхам Алиев предлагал армянскому народу и руководителям Армении
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|Президент Армении не подписал очередной закон, инициированный действующими властями
|Российские миротворцы обеспечивают безопасность проведения сельхоз работ в Нагорном Карабахе
|Правительство одобрило деятельность PROPARCO в Армении
|Полиция Армении обнаружила гражданина, совершившего наезд на пятерых военнослужащих в Котайкской области
|Омбудсмен Армении подчеркнул важность международного давления на Азербайджан по вопросу возвращения армянских пленных
|Армения назначит торгового представителя страны в ИРИ
|Глава МВД Арцаха назначен руководителем комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших
|Герасимов: Армения - ключевой союзник и партнёр России в Закавказье
|Глвав МИД РА: Единственной платформой для урегулирования нагорно-карабахского конфликта является формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Начальник Генштаба ВС РА принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
|Лукашенко: Беларусь искренне приветствует договоренности о полном прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта
|Общее число погибших военнослужащих в Арцахе будет в пределах 4000 человек - Премьер РА
|Армения договорилась с Россией о поставке <Спутник V> в объеме 1 млн. доз
|Америабанк размещает очередные выпуски облигаций на сумму 20 млн долларов и 5 млрд драмов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Тер-Петросян считает бессмысленным реагировать на душевные конвульсии гибельной для нации напасти
|Пашинян отметил психические отклонения Алиева и заговорил стихами
|Офис Роберта Кочаряна отреагировал на выпады Никола Пашиняна
|Пашинян: Глубокие системные и содержательные изменения в Армении стали одной из причин войны
|Левон Тер-Петросян предлагал Пашиняну сдать земли в Карабахе еще летом 2018 года
|Решение вернуть высоту Леле-тепе принимали военные - Я всего лишь модерировал беседу: Пашинян
|Александр Лукашенко предложил Алиеву поддержку в восстановлении затронутых недавним конфликтом территорий
|Никто не знает, что будет дальше и насколько будет "управляема эта вражда" - Пашинян
|Оник Гаспарян Пашиняну: Протоколы заседаний Совбеза Армении могут быть сфальсифицированы
|МИД РФ рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
|Постпред России: Важно быстрее направить оценочную миссию ЮНЕСКО в зону Нагорного Карабаха
|За сутки в Армении зарегистрировано 1 075 новых случаев заражения коронавирусом
|Посол Франции в РА поздравил езидов с Новым годом: Мои мысли особенно с теми - кто потерял близких в ходе карабахской войны
|Премьер: Финансирование науки в Армении ежегодно будет повышаться
|Защитой госграниц Армении будет заниматься не армия, а погранвойска - Премьер РА
|Армения и Россия обсуждают возможность расширения 102-й российской военной базы и создание ее плацдарма в Сюникской области
|"Ты агент Турции, нет, это ты агент!" - Пашинян в ответ назвал Роберта Кочаряна турецким агентом
|Страны ЕАЭС обсуждают подключение Азербайджана к работе союза - РБК
|Аналитик: Карабах и Украину объединяет Турция
|Наша власть унаследовала карабахский вопрос в тупиковом, предвоенном состоянии - Пашинян
|В СНБ Армении завершили следствие по уголовному делу в отношении Ара Варданяна
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