Четверг, 15 Апреля 2021 20:29

АрмИнфо. Россия надеется, что в Турции услышали призыв главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова проанализировать воинствующие заявления Киева и не подпитывать милитаристские настроения украинских властей. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы надеемся, что предостережение было услышано", - сказала она.

Захарова добавила, что стороны регулярно обмениваются мнениями по вопросам международной и региональной повесток дня, Россия также доводит свои оценки по ситуации на юго-востоке Украины до турецких партнеров. "Конечно, в Анкаре хорошо известно, что поощрение из-за рубежа воинственной линии киевских властей вызывает у нас самую серьезную озабоченность", - отметила она.

Дипломат обратила внимание, что РФ всегда подчеркивает необходимость воздерживаться от шагов, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, которые могли бы спровоцировать ухудшение обстановки в Донбассе. Как подчеркнула Захарова, российская сторона намерена продолжать диалог с иностранными партнерами, побуждая их не стимулировать реваншистские настроения Киева, а, наоборот, всеми доступными политико-дипломатическими средствами вносить посильный вклад в стабилизацию ситуации вокруг Украины.