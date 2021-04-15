Четверг, 15 Апреля 2021 18:40

АрмИнфо.15 апреля 2021 года в столице Туркменистана – Ашхабаде прошла Международная конференция «Международное сотрудничество Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия» с участием Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Мероприятие высокого уровня состоялось в новом Конференц-центре Туркменистана, который был торжественно открыт в этот же день Президентом Туркменистана.

В мероприятии приняли участие руководители Меджлиса, Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, главы министерств и ведомств страны, руководители дипломатических миссий и представительств международных организаций в Туркменистане, ректоры вузов Туркменистана, руководители и представители местных СМИ, а также зарубежные журналисты, аккредитованные в Туркменистане.

В международной конференции посредством видеоконференцсвязи приняли участие руководители и представители авторитетных международных и региональных организаций, включая ООН, ОБСЕ, СНГ и других.

В своей вступительной речи Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил значимость данной конференции, проходящей в Международный год мира и доверия. Он выразил твердую приверженность Туркменистана развитию миролюбивых, дружественных связей между странами и народами. Президент также призвал к расширению взаимодействия с международными партнерами.

Затем участники заслушали видео выступление Генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид, которая рассказала об активной деятельности Туркменистана в деле поддержания устойчивого развития, культуры мира и доверия. Она также выделила важную роль Туркменистана в развитии экономической взаимосвязанности в регионе и за его пределами.

Далее посредством видеоконференцсвязи выступил Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он особо подчеркнул, что в лице Туркменистана международное сообщество имеет надежного, миролюбивого партнёра и государство на деле подтверждает свой важный вклад в развитие международного сотрудничества на основе взаимоуважения и доверия.

Также по видеоконференцсвязи выступила Ольга Алгаерова, Заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН. Она отметила важную роль Туркменистана в деле продвижения конструктивного регионального и международного диалога, в частности путем взаимодействия в области зеленой экономики, торговли, транспорта, экологии и др.

О значимости миролюбивого и открытого международного сотрудничества, к которому призывает Туркменистан, говорила в своем видео выступлении Армида Салсия Алишахбана, Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Она подчеркнула важность взаимной поддержки в деле противостояния общим угрозам и вызовам.

В своем выступлении временно исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд рассказала об активном сотрудничестве Туркменистана с ООН с точки зрения достижения Целей устойчивого развития, что неразрывно связано с поддержанием мира и доверия между странами и народами.

Также на конференции выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане Александр Блохин. Дипломат сказал, что «мир и доверие – это то, что остро необходимо сегодня народам и государствам всей Земли, и их приоритетность для туркменской внешней политики получила множество практических подтверждений и заслуженно ценится мировым сообществом».

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Туркменистане Метью Стефен Климов изложил свое видение понятий мира и доверия. Он подчеркнул, что достичь мира возможно путем построения и поддержания доверия. Посол добавил, что это то, к чему призывает Туркменистан путем своей позитивной нейтральной политики.

Выступая на конференции, Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд отметила, что инициировав резолюцию Генассамблеи ООН о провозглашении Международного года мира и доверия, «Правительство Туркменистана вновь продемонстрировало свою приверженность политике постоянного нейтралитета, важными приоритетами которой является утверждение культуры диалога и укрепление взаимного доверия между различными государствами».

На конференции также выступил Чрезвычайный и полномочный Посол Европейского Союза в Туркменистане Диего Руиз Алонсо. Дипломат отметил роль Туркменистана в продвижение миролюбивых и доверительных отношений между странами и народами, что отражается на многочисленных проектах экономического и гуманитарного характера.

В завершении торжественной части конференции Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил участников за активное участие и пожелал всем мира и добра.

Затем состоялась церемония подписания международных документов, а Международная конференция продолжилась в формате пленарных заседаний.