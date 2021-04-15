Четверг, 15 Апреля 2021 18:33

АрмИнфо.Срок годности вакцины AstraZeneca, завезенной в Армению, истекает 31 мая, сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян 15 апреля с трибуны Национального Собрания.

По словам министра, вакцина имеет двухмесячный срок годности. Аванесян пояснила, что все вакцины против новой коронавирусной инфекции имеют аналогичный срок эксплуатации. Но и двух месяцев хватит, для того, чтобы организовать процесс, считает глава Минздрава.

Министр с сожалением отметила, что вокруг ковида и процесса вакцинации много спекуляций не только в Армении, но и во всем мире. "Определенные круги используют вопрос для достижения личных, узких интересов", - заявила она. Министр предупредила - будут строги и нетерпимы по отношению к информации подобного рода. "Обратимся в Полицию и СНБ РА, поскольку считаем это вопросом национальной безопасности", - сообщила Аванесян.

Напомним, что 29 марта, невзирая на отказ ряда европейских стран от антиковидной вакцины шведско-британского производства AstraZeneca, Армения импортировала первую партию препарата количеством в 24 тыс. доз. Согласно Минздраву, вакцинация в стране будет проходить на добровольной основе и предназначена для граждан, пребывающих в группе риска, в частности медперсонала, граждан старше 65 лет, а также граждан от 16 до 64 лет, имеющих хронические заболевания, сотрудников центров опеки за престарелыми, и их подопечных.

Между тем, ряд стран ЕС отказались от поставки вакцины AstraZeneca, или приостановили процесс вакцинации своих граждан ввиду зарегистрированных последствий. Сообщалось, что после инъекции у прошедших вакцинацию граждан развивались тромбоэмболические осложнения, кроме того были зарегистрированы случаи смерти. При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что препарат эффективен и безопасен в сравнении с теоретической опасностью.