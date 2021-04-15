Четверг, 15 Апреля 2021 17:04

АрмИнфо.Председатель Совета Федерации, Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко и глава Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян <на полях> сессии Ассамблеи обсудили межпарламентское взаимодействие двух стран. Об этом сообщает пресс-служба СФ РФ.

По словам Валентины Матвиенко, отношения между Россией и Арменией - многогранные и взаимодополняющие, они развиваются поступательно. <Наши страны сотрудничали и продолжают наращивать взаимодействие по противодействию пандемии COVID-19. Такое сотрудничество в сложные периоды правильно и доказало свою эффективность>.

Собеседники отметили высокий уровень российско-армянского парламентского диалога. Валентина Матвиенко выразила надежду, что в скором времени появится возможность провести в России очередное заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и Национального Собрания Армении.

Глава СФ обратила особое внимание, что благодаря усилиям руководителей России, Азербайджана и Армении удалось нормализовать ситуацию в Нагорном Карабахе, перевести диалог в мирное русло. <Это победа здравомыслия. И сейчас надо продолжать взаимодействие, чтобы шаг за шагом снимать острые вопросы>. Валентина Матвиенко также отметила важную роль российских миротворцев в налаживании взаимодействия всех сторон в установлении мирной жизни жителей.

Касаясь темы празднования в 2022 году 30-летия установления российско-армянских дипломатических отношений, председатель Совета Федерации поддержала идею, которая обсуждалась в Межпарламентской комиссии, об установке в Ереване монумента, символизирующего дружбу народов.

Валентина Матвиенко добавила, что Россия и Армения плодотворно взаимодействуют в рамках многосторонней межпарламентской дипломатии. <Хотела бы отметить всегда конструктивный подход армянской делегации на заседаниях МПА СНГ, а также в работе миссий наблюдателей>.

В свою очередь Арарат Мирзоян подчеркнул особую роль российско-армянского межпарламентского сотрудничества в развитии и укреплении двусторонних отношений.

Глава делегации Армении вручил Валентине Матвиенко Медаль Почета Национального Собрания Республики. <Считаю ее признанием не только личных заслуг, но и отражением большого внимания парламента Армении к развитию диалога с российскими законодателями>, - подчеркнула Председатель СФ.

В беседе приняли участие председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, Генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.