Четверг, 15 Апреля 2021 16:51

АрмИнфо. В Ереване состоялись армяно- российские межмидовские консультации, в которых приняли участие заместитель министра иностранных дел Республики Армения Армен Гевондян и заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.

Как сообщает перс-служба МИД РА, в ходе консультаций был обсужден широкий круг актуальных тем, касающихся взаимодействия в рамках СНГ и сотрудничества в формате ОДКБ, затронуты некоторые аспекты интеграционных процессов в ЕАЭС.

Отмечена важность продолжения выработки скоординированных подходов в интересах эффективного обеспечения уставных и договорных целей указанных многосторонних объединений.

Итоги состоявшихся консультаций главами делегаций были представлены на встрече с министром иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяном.