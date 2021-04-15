Четверг, 15 Апреля 2021 16:45

АрмИнфо.При взаимодействии с Министерством обороны РА всем партнерам Армении была предоставлена исчерпывающая информация об оружии, используемом турецко-азербайджанским тандемом против Арцаха и его народа. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян коснувшись информации о том, что Ереван не представил информации Канаде по вопросу использования турецких БПЛА в НКР.

"Эта информация, в том числе в виде соответствующих отчетов, передавалась с первых дней войны. В отчетах говорилось об участии Турции в боевых действиях, переброске террористов, использовании Азербайджаном запрещенного оружия и многом другом.

Чтобы было большее представления по этому вопросу, я просто опишу одну ситуацию. Нашим посольствам в странах, производящих беспилотники Bayraktar, в том числе посольству Республики Армения в Канаде, еще во время войны было поручено обратиться к принимающей стороне с призывом прекратить поставки комплектаций для БПЛА в Турцию. В результате предпринятых шагов канадская компания Bombardier, игнорируя свои деловые обязательства, решила прекратить продажу двигателей, произведенных ее австрийской дочерней компанией Rotax, итальянскому поставщику Турции", - отметила она.

При этом Нагдалян заверила, что аналогичная работа велась в направлении <Вескам>. "Необходимая информация была передана в посольства РА сразу после ее получения. Вышеуказанные работы велись в направлении Канады, хотя канадская сторона официально не запрашивала такую информацию. Добавлю, что речь идет не об информации, опубликованной в прессе, заявлениях, а о фактических данных, которые предназначены исключительно для служебного пользования. Других подробностей по этому поводу я не могу сообщить",

- подытожила пресс-секретарь МИД РА.

Отметим, что в заключительном отчете по части разрешения экспорта в Турцию комплектаций, опубликованном на сайте канадского внешнеполитического ведомства отмечается, что власти Армении отказались предоставить информацию Канаде по вопросу использования в Нагорном Карабахе турецких беспилотниктов Bayraktar TB2.

В отчете указывается, что бывший представитель Министерства обороны Армении заявлял, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 был сбит армянскими подразделениями ПВО во время боев в Нагорном Карабахе, и опубликовал твит с изображением предполагаемых обломков беспилотника TB2. "После приостановления действия разрешения 5 октября 2020 года Канада попросила Армению предоставить любую информацию, которая могла бы помочь в рассмотрении обвинений (использование канадских технологий в беспилотниках - ред.). Однако, Армения не предоставила такой информации", - отмечается в отчете.