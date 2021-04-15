Четверг, 15 Апреля 2021 16:34

АрмИнфо. Широкий круг вопросов региональной безопасности и стабильности обсудили, на переговорах в Ереване, глава МИД Армении Ара Айвазян и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Айвазян представил Клаару шаги, предпринятые для решения гуманитарного кризиса в Арцахе, указав на важность прямого вовлечения в этот процесс международных партнеров.

В контексте реализации положений трехстороннего заявления от 9 ноября и реализации неотложных гуманитарных вопросов, министр иностранных дел РА обратил внимание спецпредставителя ЕС на невыполнение Азербайджаном взятых обязательств, продолжая удерживать в заложниках армянских военнопленных и мирных жителей.

Стороны обоюдно указали важность защиты объектов религиозного и культурного наследия в зоне конфликта, в том числе посредством соответствующего международного участия. Айвазян подчеркнул, что поощряемая высшим руководством Азербайджана армянофобская политика, которая выражается в нацеливании на армянское христианское наследии и "выставках ", проводимых в контексте прославления военных преступлений, совершенных Азербайджаном - является прямым вызовом международным усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе.

В свою очередь Спецпредставитель ЕС представил министру иностранных дел РА впечатления от своего визита в приграничные районы Армении и встреч в его рамках. Обе стороны подчеркнули необходимость полной защиты прав населения приграничных территорий