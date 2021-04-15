Четверг, 15 Апреля 2021 16:19

АрмИнфо.Правительство Армении на заседании 15 апреля приняло решение о проведении памятных мероприятий, приуроченных к 106-ой годовщине Геноцида армян.

В частности, согласно решению, 23 апреля в 22:30, после окончания факельного шествия, с участием Государственного филармонического оркестра Армении, Государственной академической капеллы Армении, а также солистов, в тои числе приглашенных из-за рубежа в мемориале жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" в Ереване прозвучит "Реквием" Верди.

В ночь с 23 на 24 апреля в 24:00 в Доме камерной музыки им. Комитаса прозвучит "Реквием" Моцарта в исполнении Государственного камерного хора Армении и Государственного камерного хора "Овер" под руководством приглашенного из Германии дирижера Ал. Ирадяна.

Цикл памятных мероприятий завершится 24 апреля в 19:15 в Спортивно концертном комплексе им. Карена Демирчяна. В исполнении Государственного симфонического оркестра Армении, Государственного камерного хора Армении и Государственного камерного хора Еревана прозвучит "Реквием" Тиграна Мансуряна.