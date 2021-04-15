Четверг, 15 Апреля 2021 14:53

АрмИнфо.Армения неоднократно заявляла, что все военнослужащие и гражданские лица, захваченные в ходе вооруженной агрессии против Республики Арцах 27 сентября 2020 года, должны быть репатриированы Азербайджаном без каких-либо предварительных условий по принципу "все для всех".

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись утверждений главы МИД Азербайджана о том, что в Баку нет армянских пленных и этот вопрос закрыт.

По ее словам, это должно быть сделано в соответствии с международным гуманитарным правом, в частности, на основе Женевских конвенций и трехстороннего заявления о перемирии.

При этом она напомнила, что МИД Армении на разных уровнях неоднократно высказывался по этому поводу. "Хочу добавить, что заявление министра иностранных дел Азербайджана - это не что иное, как открытое пренебрежение к собственным обязательствам в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, а также международным обязательствам. Такая деструктивная позиция и стиль работы властей Азербайджана ставят под угрозу полное выполнение трехстороннего заявления от 9 ноября", - отметила Нагдалян.

Вместе с тем она подчеркнула, что в этом вопросе Ереван рассчитывает на активную поддержку международного сообщества, в первую очередь сопредседателей Минской группы ОБСЕ, международных специализированных организаций, для обеспечения немедленного и безопасного возвращения всех военнопленных, мирных жителей и заложников с азербайджанской стороны.

"13 апреля было опубликовано заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором четко упоминался вышеупомянутый вопрос. Как вы знаете, многие наши международные партнеры выразили свою позицию по этому поводу, заявив, что военнопленные должны быть немедленно репатриированы", - заключила Нагдалян.

Отметим, что Азербайджан отказывается возвращать армянских военнопленных и гражданских лиц, захваченных в ходе прошлогодней военной агрессии против Арцаха. До сих пор не известно точное число лиц, оказавшихся в азербайджанском плену. По разным оценкам их несколько сотен. Несмотря на трехсторонние договоренности, Баку всячески затягивает этот вопрос и пытается получить политические дивиденды.