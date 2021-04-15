Четверг, 15 Апреля 2021 14:25

АрмИнфо. Агентство США по международному развитию (USAID) дополнительно предоставит Армении $8,2 млн. на реализацию программы повышения качества инфраструктурных услуг.

Предложение о внесении 15- ой поправки в грантовом соглашении "Более конкурентоспособный и диверсифицированной частный сектор", заключенном между правительствами США и Армении, одобрено на заседании Правительства РА 15 апреля.

Согласно справке-обоснованию к документу, предполагается пролонгация действия Соглашения до 30 сентября 2025 года. "В настоящее время американская сторона выделила сумму в размере $91,800,980.41",- говорится в документе.

6 августа 2010 году было заключено грантовое соглашение о содействии правительству РА со стороны США посредством Агентства США по

международному развитию (USAID). В течение 2010-2017гг. в соглашение было внесено порядка 10 поправок. Финансирование было направлено на развитие частного сектора, содействие финансовому сектору и инфраструктурные программы.