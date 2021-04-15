Четверг, 15 Апреля 2021 12:54

АрмИнфо.В МИД Азербайджана тяжело восприняли критику посла Франции в Армении Джонатана Лакота относительно открывшегося в Баку "трофейного парка", приуроченного последней войне в Карабахе.

После долгих раздумий, начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева не нашла ничего сказать кроме как, "официальному представителю страны, которая много лет выступает в роли посредника, следует более ответственно подходить к комментариям".

Затем, Абдуллаева, вместо того, чтобы делать выводы из сказанного послом, вдруг решила Лакоту напомнить об истории Франции, забыв, что на повестке не французско- азербайджанские отношения или история французского народа, а боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Представитель МИД АР так и не сумев найти достойного оправдания варварскому поведению своей страны и не уловив суть сказанных послом слов, что "Армения достойна в своем поражении", завела старую песню про "30-летню оккупацию", при этом забыв, что изначально агрессором и первопричиной карабахского кризиса являются именно власти Азербайджана и их деструктивная, не толерантная позиция к армянскому населению Нагорного Карабаху и к их культурно-религиозным ценностям.

"Чиновнику из страны, которая много лет выступает в роли посредника, следует более ответственно подходить к комментариям", - заключила официальный представитель МИД Азербайджана.

Ранее, посол Франции в Армении Джонатан Лакот коснувшись открытия в

Баку "трофейного парка", приуроченного последней арцахской войне, отметил, что полностью понимает и разделяет эмоции в армянском обществе, связанные с открытием так называемого парка. "Я недавно посетил военное кладбище Ераблур. Мы видим сколько погибших, сколько потерь. Мы видим страдания семей, но это и место достоинства. Война не предмет для постановки спектакля", - подчеркнул Лакот. Вместе с тем он выразил убеждение, что сейчас приоритет найти решение конфликта, приоритет возвращение пленных в соответствие с Международным гуманитарным правом и заявлением от 9 ноября, возвращение перемещенных лиц, защита культурного и религиозного наследия, а также возобновление конструктивного диалога для поиска долгосрочного мира.

"Армения достойна в своем поражении. Надо быть достойным и в случае победы", - заключил посол.