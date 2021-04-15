Четверг, 15 Апреля 2021 12:53

АрмИнфо. В Армении будет создано министерство внутренних дел. 15 апреля правительство РА одобрило поправки в закон РА "О структуре и деятельности правительства" и смежные законы.

Согласно справке-обоснованию к документу, в подчинении министерству будут находиться Полиция РА, Служба миграции и гражданства, а также образовательный центр при Полиции.

Право назначения на должность и освобождения от должности руководителей этих ведомств, за исключением главы Войск Полиции, будет отведено право премьер-министру РА, по предложению министра. Главу Полиции и его заместителей, а также начальника внутренних войск будет назначать и освобождать от должности президент РА, по предложению премьер-министра, который, в свою очередь, будет руководствоваться предложением министра.