Четверг, 15 Апреля 2021 12:51

АрмИнфо.Жители Армении на Новый год будут отдыхать только 1 января. Правительство РА 15 апреля внесло соответствующие поправки в закон республики "О праздничных и памятных датах Республики Армения"

По словам министра экономики РА Ваана Керобяна, из-за новогодних праздников из экономической жизни Армении вычеркиваются 10 дней. "По сути, объявляется 10-дневка пиршества и радости. Мы не можем позволить себе подобную роскошь", - указал Керобян. В результате, жители РА будут отдыхать в новогоднюю ночь и 1-го января и уже со 2-го числа придется выйти на работу. Работающему населению позволят провести дома еще и Рождество - 6 января.

Экономические власти страны посчитали - принятием закона годовой ВВП Армении вырастет на все 88 млрд драмов или на 1,5% ВВП. По словам главы минэкономики, совокупный валовый выпуск увеличится на 123 млрд драмов, валовый выпуск торговли на - 47,5 млрд драмов, промышленности на - 35,4 млрд драмов, услуг на - 33,9 млрд драмов.

Этим нововведением, как считает премьер-министр Никол Пашинян, власти страны решают также задачи в сфере здравоохранения. "Неизвестно в этот период люди отдыхают или, в действительности, приобретают новые проблемы со здоровьем", - сказал он. В целом, премьер призвал не впадать в панику и постараться осознать все плюсы инициативы

Тем не менее, с расчетами главы минэкономики не согласились министры труда и по социальным вопросам и глава минфина. Как отметили главы этих ведомств, нельзя утверждать об абсолютной пользе законопроекта. "Мы предлагаем оставить хотя бы 3 нерабочих дня", - заявил министр труда и по социальным вопросам Месроп Аракелян. Министр финансов Атом Джанджухазян, в свою очередь, заявил, что готов поспорить с тем доводом Керобяна, что поправки обязательным образом обеспечат бюджету дополнительные 88 млрд драмов. В полемику вступил глава аппарата премьер-министра Арсен Торосян, поддержав позицию Керобяна, ссылаясь на свой прошлый опыт работы руководителем медучреждения.

В итоге, Пашинян предложил "одобрить поправки на данном этапе дабы не забыть" и уже, на стадии общественных осуждений внести уточнения, если они потребуются