Четверг, 15 Апреля 2021 12:49

АрмИнфо.Президент РА Армен Саркисян не подписал принятый Национальным собранием закон <О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Армения> и обратился в Конституционный суд по вопросу определения соответствия закона Конституции. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

<Принятый Национальным собранием закон <О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Армения> аппарат президента республики получил из НС 26 марта 2021 года.

Законом предусматривается существенно повысить размеры денежной компенсации, предусмотренной за оскорбление и клевету. При этом изменения применимы и к средствам массовой информации.

Президент республики обсудил закон с руководителями ряда журналистских организаций, выслушал их замечания, мнения и опасения по поводу того, что законодательные инициативы, касающиеся сфер деятельности СМИ, обсуждаются и принимаются без учета мнения и предложений профессионального сообщества.

Были также рассмотрены опасения, выраженные международными правозащитными структурами. Президент республики придает большую важность свободе слова и мнения и озабочен тем, что, с одной стороны, с помощью планируемых изменений в сфере не решается какая-либо системная проблема, а с другой стороны, предлагаемые регулирования могут нанести существенный вред свободе слова и выражения, существенно ограничить свободу журналиста и возможности СМИ по части объективной критики, беспрепятственного освещения событий и явлений, в том числе деятельности чиновников, общественно-политических деятелей.

Свобода выражения мнений средств массовой информации, исполняющих роль <общественного контролера> в демократическом обществе, а также мнения по вопросам, представляющим общественный интерес, считаются наиболее защищенной категорией. В Республике Армения свобода выражения мнения гарантирована статьей 42 Конституции. Право каждого лица на свободное выражение своего мнения закреплено также в ряде международных документов. Оскорбление и клевета, несомненно, недопустимы, неприемлемы и предосудительны.

В то же время, анализ правовых источников позволяет сделать вывод, что любое ограничение свободы выражения мнений в демократическом обществе (включая предусмотренный законом размер компенсации) должно быть обоснованным и соразмерным, компенсация должна быть созвучна социально-экономической ситуации в стране, а применение компенсации не должно отрицательно влиять на свободу слова и обсуждение общественных вопросов, создавая для ответчика несоразмерно тяжелое материальное бремя, которое может иметь решающее влияние на его деятельность. Закон очевидно проблематичен с точки зрения конституционности.

Учитывая вышеизложенное, президент Республики не подписал принятый Национальным собранием закон и обратился в Конституционный суд по вопросу определения соответствия закона Конституции>.