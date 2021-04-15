Четверг, 15 Апреля 2021 12:09

АрмИнфо. Правительство Армении 15 апреля одобрило законопроект "О ратификации соглашения "между правительством Республики Армения и Французским Агентством Развития в РА (ФРА), об учреждении и деятельности PROPARCO".

Как говорится в справке-обосновании к документу, соответствующее соглашение было подписано 28 мая 2018 года. Соглашением ФРА и PROPARCO получает официальное разрешение на оказание финансового и технического содействия РА.

"PROPARCO" - финансовое подразделение (AFD), финансирующее частный сектор. Играет ключевую роль в AFD Group и французском механизме сотрудничества: финансирование и поддержка проектов, возглавляемых компаниями и финансовыми учреждениями в развивающихся и развивающихся странах - от малых и средних предприятий до региональных банковских групп, включая микрофинансовые организации.