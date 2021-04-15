Четверг, 15 Апреля 2021 12:07

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил со специальным докладом на обсуждениях "Судьба армянских пленных в Азербайджане" в Европарламенте.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена Армении, Татоян в ходе своего выступления подчеркнул важность международного давления на Азербайджан, которое позволит избежать дальнейших новых преступлений.

Он сообщил, что 9 апреля обратился в Комитет министров Совета Европы по вопросу немедленного возвращения всех пленных армянской стороны, незаконно удерживаемых в Азербайджане.

Вместе с тем, Татоян еще раз привлек особое внимание на то, что все военнослужащие и гражданские лица армянской стороны были взяты в плен азербайджанскими вооруженными силами в условиях текущего, продолжающегося вооруженного конфликта, следовательно, все они - в статусе пленных, должны быть немедленно освобождены и возвращены на родину без каких-либо политических или иных предусловий.

"Азербайджанские власти искусственно затягивают, политизируют процесс, грубо попирая права пленных и их семей, причиняя им страдания и вызывая напряженность в обществе. Абсолютную актуальность вопроса освобождения пленных следует рассматривать также в контексте пропаганды армянофобии и вражды, осуществляемой в Азербайджане на самом высоком государственном уровне.

Власти Азербайджана используют вопрос армянских военнопленных для развития своей политики ненависти. Эти преступления являются преступлениями этнического характера, которые спонсируются властями Азербайджана", - констатировал он.

Татоян считает, что ЕС должен выразить свою позицию институционально

для устранения этих нарушений и предотвращения дальнейших действий.

В ходе обсуждения омбудсмен подробно представил те международные

правила, которые требуют немедленного освобождения пленных и

безопасного возвращения.

Как ранее писало АрмИнфо, обсуждения "Судьба армянских пленных в Азербайджане" были инициированы главой группы дружбы ЕС-Армения, членом Европарламента Лукасом Фурласом. Докладчиками выступили Лукас Фурлас, руководитель делегации по вопросам отношений с Южным Кавказом в Европарламенте Марина Кальюранд, омбудсмен РА Арман Татоян и исполнительный директор европейского офиса "Ай дат" Эгине Эвинян.