Четверг, 15 Апреля 2021 12:07

АрмИнфо. Правительство Армении решило создать штат торгового представителя страны (атташе) в Исламской Республике Иран с резиденцией в Тегеране (в здании посольства РА в ИРИ). Соответствующее решение принято 15 апреля на заседании исполнительного органа.

Как говорится в справке-обосновании к документу, решение принято в соответствии с законом "О дипломатической службе" и решением правительства "Об утверждении торговых представителей (атташе) Республики Армения и их устава".

Согласно данным Статкомитета, товарооборот с ИРИ в 2020 году составил $400,2млн, в том числе экспорт в Иран - $ 84,8 млн, а импорт в РА - $315,4млн.