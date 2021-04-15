Четверг, 15 Апреля 2021 11:14

АрмИнфо.Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России, генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры с коллегой из Армении Артаком Давтяном. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.

<Рад приветствовать Вас в Москве. Армения - ключевой союзник и партнёр России в Закавказье>, - сказал в начале переговоров начальник Генштаба ВС РФ.

Валерий Герасимов отметил, что страны укрепляют взаимодействие как на двусторонней основе, так в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ.

Показателем высокого уровня двусторонних отношений, по его словам, <является функционирование на территории Армении 102-й российской военной базы>.

<Мы продолжаем готовить квалифицированные кадры в вузах Минобороны России>, - заявил начальник Генштаба ВС РФ. Также он добавил, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции на территории Армении оказывали помощь в диагностировании военнослужащих армянских вооруженных сил. Всего проведено более 22 тыс. исследований.

<Представители министерства обороны Армении ежегодно принимают участие в масштабных мероприятиях Минобороны России, и всегда делегации представлены на высоком уровне>, - сказал генерал армии Валерий Герасимов.

Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что в этом году проводится 9-я Московская конференция по международной безопасности, Международные армейские игры и Международный военно-технический форум <Армия-2021>.

<Ожидаем делегации и команды вооруженных сил Республики Армения на этих мероприятиях, а также подразделение на стратегическом командно-штабном учении <Запад-2021>, - заявил начальник Генштаба ВС РФ.

<Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере>, - подытожил генерал армии Валерий Герасимов.