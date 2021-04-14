Среда, 14 Апреля 2021 20:23

АрмИнфо. Принципиальная позиция Армении известна, она неоднократно высказывалась и состоит в том, что только политическое урегулирование путем переговоров, которое будет учитывать права всех и определит статус Арцаха на основе осуществления права на самоопределение, может считаться окончательным урегулированием конфликта. Об этом заявил глава МИД РА Ара Айвазян, отвечая на вопросы депутатского корпуса.

По словам министра, в своем недавнем заявлении сопредседатели (Минской Группа ОБСЕ) ясно дают понять, что пора сосредоточить внимание на окончательном, всеобъемлющем и прочном урегулировании конфликта на основе принципов и элементов, известных сторонам.

Во-вторых, как заметил глава МИД, сопредседатели заявили, что не все положения трехсторонней декларации от 9 ноября были выполнены и призывали Азербайджан к немедленной репатриации задержанных по гуманитарным причинам, беспрепятственному доступу международных гуманитарных организаций в Арцах и к защите культурного и религиозного наследия региона. Это, по слова Айвазяна, является еще одним международным призывом к Азербайджану выполнить свои международные обязательства и обязательства в рамках Трехсторонней декларации от 9 ноября, отказаться от деструктивной позиции, которая может поставить под угрозу полноту ноябрьской декларации и ее реализацию.

В-третьих, отметил Айвазян, сопредседатели призывают к немедленному началу консультаций на высоком уровне. <Хочу подчеркнуть, что Армения никогда не избегала встреч, но для того, чтобы эти встречи состоялись, в первую очередь необходимо создать условия для минимального доверия, а также сформулировать четкую повестку дня>, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РА.

Он отметил, что Азербайджан своими воинственными, деструктивными, антиармянскими заявлениями и позицией препятствует формированию такой атмосферы доверия. По его словам, усилия сопредседательства могут способствовать формированию этой атмосферы доверия, обращаясь к целенаправленно одной из сторон, в данном случае к Азербайджану, которому следует воздерживаться от враждебной антиармянской пропаганды.

<У нас есть регулярные контакты с представителями стран-сопредседателей на высоком уровне и на уровне послов. Контакты продолжаются. Могу подтвердить, что Армения готова принять сопредседателей в рамках сложившейся практики региональных визитов>,

- сказал Айвазян.

Отвечая на вопрос депутата Ширака Торосяна об инициативе Турции создать новую платформу для диалога в масштабе региональных государств: Турции, Азербайджана, Ирана, России, Грузии и Армении, Айвазян подчеркнул, что армянская сторона много раз очень четко заявляла, что единственной платформой для урегулирования нагорно-карабахского конфликта является формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ и что другие идеи, которые озвучиваются с разных сторон, для нее неприемлемы.

<Проделано очень много работы, и мы рассчитываем, что работа будет продолжена в прежнем темпе. Что касается различных платформ, я должен повторить, что Армения всегда выступала за региональное сотрудничество, которое способствовало бы созданию атмосферы доверия, что в конечном итоге привнесло бы стабильность и безопасность в регионе. Мы не виноваты в том, что эти платформы и региональное сотрудничество не состоялись. Сегодня, к сожалению, мы видим, что атмосферы доверия очень не хватает. Мы надеемся на преодоление этой ситуации>, - отметил глава МИД РА.