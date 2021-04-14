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АрмИнфо.Сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА генерал- лейтенант Артак Давтян принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ в Москве, посвященном развитию военного сотрудничества стран-участниц ОДКБ.
В ходе встречи обсуждались вызовы и угрозы военной безопасности в регионах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Подтверждено совместное видение Генштабов стран- участниц ОДКБ нейтрализации этих угроз.
Глава Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что в рамках оперативно-тактических учений <Боевое братство-2021> пройдут 4 совместных военных учения, которые охватят центрально-азиатский регион коллективной безопасности.
Подводя итоги встречи, председатель Военного комитета ОДКБ, первый заместитель министра обороны, глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил, что уточнены дальнейшие шаги по совершенствованию военной составляющей ОДКБ, выразив надежду, что принятые на заседании решения заседание Военного комитета ОДКБ будут содействовать поддержанию стабильности в государствах - членах организации.
|Глвав МИД РА: Единственной платформой для урегулирования нагорно-карабахского конфликта является формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Начальник Генштаба ВС РА принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
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|Посол Франции в РА поздравил езидов с Новым годом: Мои мысли особенно с теми - кто потерял близких в ходе карабахской войны
|Премьер: Финансирование науки в Армении ежегодно будет повышаться
|Защитой госграниц Армении будет заниматься не армия, а погранвойска - Премьер РА
|Армения и Россия обсуждают возможность расширения 102-й российской военной базы и создание ее плацдарма в Сюникской области
|"Ты агент Турции, нет, это ты агент!" - Пашинян в ответ назвал Роберта Кочаряна турецким агентом
|Страны ЕАЭС обсуждают подключение Азербайджана к работе союза - РБК
|Аналитик: Карабах и Украину объединяет Турция
|Наша власть унаследовала карабахский вопрос в тупиковом, предвоенном состоянии - Пашинян
|В СНБ Армении завершили следствие по уголовному делу в отношении Ара Варданяна
|Как было принято решение идти на перемирие путем тяжелых уступок - рассказал Пашинян
|Никол Пашинян обвинил во лжи Оника Гаспаряна
|Прогноз: Стремление России что-то урвать от турецкой игры ничем хорошим не завершится
|Посольство США опровергает информацию о расширении Вашингтоном программы по исследованию смертельно опасных вирусов в Армении
|Сопредседатели МГ ОБСЕ заявили о готовности возобновить рабочие визиты в регион и напомнили о требовании своего беспрепятственного передвижения
|Родственники военнопленных заблокировали входы и выходы администрации Ширакской области
|МЧС: В результате взрыва близ таможни Агарака погиб человек
|Посол Франции: Армения достойна в своем поражении, надо быть достойным и в случае победы
|Рябков: Россия ждет, что США обуздают политику Киева
|Армения отказалась предоставить информацию Канаде по вопросу использования в Нагорном Карабахе турецких Bayraktar TB2
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|Прогноз: Парламентские выборы в Армении могут завершиться политическим кризисом
|Парламент не поддержал кандидатуру Левона Буниатяна в качестве члена КРОУ
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|Лукас Фурлас: Международное сообщество должно обеспечить быстрое возвращение всех заключенных
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|Кремль: Военные РФ и Азербайджана ведут плотный диалог по теме обнаружения обломков ракет “Искандер” в Карабахе
|Племянника Сержа Саргсяна вновь арестовали
|Мы все находимся в одной лодке, и если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе – провластный депутат
|Омбудсмен Арцаха: Удивляет не столько абсолютное неуважение диктатора Азербайджана к человечеству, сколько равнодушие и терпимость цивилизованного мира
|Офис Саргсяна резко ответил Алиеву, призвав сориентироваться, которая его ложь, “правильнее”
|Эдмон Марукян: Где заявление МИД в связи с открытием «Парка» в Баку?
|В Тбилиси откроется выставка, посвященная Геноциду армян в Османской империи
|Армения должна незамедлительно объявить о прекращении всякого рода политических переговоров - Арман Бабаджанян
|В Армении зарегистрировано 726 новых случаев заражения коронавирусом
|Алиев вдруг заговорил о готовности подписать мирное соглашение с Арменией по Карабаху
|Лавров и Зариф на переговорах в Тегеране коснулись ситуации в зоне карабахского конфликта
|Канада отозвала разрешения на экспорт вооружений и технологий в Турцию, после получения доказательства их применения в Карабахе
|"В силу права" Аршак Карапетян считается назначенным на должность первого замначальника Генштаба ВС РА - Правительство
|Третий президент Армении и посол России обсудили вопросы региональной безопасности
|Арман Татоян: "Парк" в Баку, посвященный карабахской войне, подтверждает геноцидальную политику Азербайджана в отношении населения Армении и Арцаха
|Директор Фонда страхования военнослужащих подал в отставку
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