Среда, 14 Апреля 2021 17:09

АрмИнфо.Америабанк размещает очередные выпуски долларовых и драмовых именных купонных облигаций на сумму 20 млн долларов и 5 млрд драмов.Долларовые облигации были выпущены с номинальной стоимостью 100 долларов США и купонной доходностью в 4.5%, а драмовый транш был выпущен с номинальной стоимостью 100 тыс. драмов и доходностью 9.5%.

С окончательными условиями выпуска облигаций можно ознакомиться на сайте Америабанка здесь в случае драмовых облигаций и здесь в случае долларовых облигаций.

Отметим, Америабанк − один из лидеров рынка по количеству и объему выпущенных облигаций. Доля банка на рынке корпоративных облигаций Армении составляет 22.5%. В настоящее время на Фондовой бирже Армении котируются 20 выпусков облигаций Америабанка, из которых 13 долларовых выпусков на общую сумму 111.2 млн долларов США и 7 драмовых выпусков на сумму 27.1 млрд драмов.

Америабанк лидирует на рынке также как андеррайтер, реализовавший ряд инновационных и уникальных проектов. В частности, банк осуществил крупнейшую сделку по размещению корпоративных облигаций в Армении, организовал размещение первого выпуска облигаций нерезидента на армянском рынке, а также размещение первых в ​​Армении облигаций с плавающей процентной ставкой.