Среда, 14 Апреля 2021 17:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1 на улице Туманяна, 33, 35 на улице Ханджяна, жилые дома 76, 78 на улице Анрапетутяна, собственные дома 20-101 на улице Лео, собственные дома 53-99 на улице Конд, жилые дома 7, 9 на улице Налбандяна, жилые дома 1, 3 на улице Пушкина, жилые дома 1, 4/3, 4/6 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице О.Ованнисяна, объекты 1, 2, 3 на улице Ширака, жилые дома 20, 22 на улице Ширака, 86, 88, 88а на улице Арташисяна, жилой дом 119 на улице О.Ованнисяна, собственные дома на улице Маркварти, собственные дома 3, 5, 6, 7 12, 15 в Неркин Чарбахе, собственные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы Неркин Чарбаха, собственные дома на 1-ом переулке 15-ой улицы Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); школа N134, здание Норкского отделения полиции и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы А.Саргсяна, Миракяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилой дом 2 на пр. Комитаса, жилой дом 17 на улице Адонца;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Аралез и Гораван; частично улица Шаумяна, частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат;

10:30-14:30 частично село Овташен;

10:30-16:00 частично село Дехдзут;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 села Гладзор, Вернашен, Малишка; частично улицы Алавердяна, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна, Севака, Телави, Хоренаци, Гладзорян, 26 Комисарнери, Аракеляна, Авагяна, Багдасаряна, Таманцинера, Маштоца, Мшецу, Мурацана, Вайк, Чаренца, Сюник, Амбардзумяна, Айгедзори, Прошяна, частично квартал “Нораван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

10:00-15:30 частично села Гохтаник и Гетап;

10:00-16:00 частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Котайкской области:

10։00-16։30 частично община Нор Гехи, квартал “Нор”, ‘Муш 99”, “П/К-4”, “Элен А.К.”; частично община Нор Ачн, ООО “Даймонд”, квартал “С.Джулфян”, частично община Нор Артамет, П/К-3, ООО “Сарнаран-1”, “Тигарбо”, “С.Мартиросян”, “Озем”, “Г.Хачатрян”, “Г.Авагян”, “Эсенд”, компании “Клубничная поляна”, “Т.Дадаян”, “Кей Энд Джи Груп”, “С.Газарян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։00 общины Егвард, Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан, квартал “Антартнтесутян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։30 жилые дома 12, 13, 14, 15, 16, 49 в общине Бюрегаван, жилые дома 33, 35, 36, 37 в общине Зовуни;

11:00-17:00 частично квартал “Маяк” в Джрвеже; частично село Дзорахбюр; частично села Гегашен, Нор гюх;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Ехегнут, Дебед, Дзорагюх и Дзорагетаван; Марц, Кариндж, Лорут, Шамут, Атан и Агнидзор;

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Баграван, Ахурянское водохранилище, пограничные заставы Джрапи и Харькова в Анийском регионе; село Нор Артик в Арагацотнской области;

в Сюникской области:

09:35-12:35 село Дзагедзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-15:30 село Вагатур и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.