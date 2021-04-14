Среда, 14 Апреля 2021 16:36

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер-Петросян считает бессмысленным реагировать на душевные конвульсии гибельной для нации напасти. Об этом говорится в заявлении главы офиса Левона-Тер-Петросяна Армана Мусиняна.

Так, Мусиняна в ответ на запросы журналистов прокомментировать "мысли" премьер- министра в адрес Тер-Петросяна, озвученные сегодня с трибуны парламента, напомнил, оценки первого президента от 30 ноября 2020 год на аналогичные "мысли" Никола Пашиняна.

"Первый президент Армении Левон Тер-Петросян считает бессмысленным реагировать на душевные конвульсии гибельной для нации напасти. Пусть делает все, что хочет. Все равно у него нет возможности оправдаться. Армянский народ ему никогда не простит", - сказал Мусинян.

Сегодня, 14 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны парламента "раскрыл тайну" встречи с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Так, по словам Пашиняна, в июле 2018 года в ходе встречи с Тер-Петросяном, последний предложил сдать земли в Карабахе. "Цитирую: "Земли уже должен сдать". В обмен на что? Почему? Как? Представление первого президента, во всяком случае, сформированное в тот день, не выходило за эти рамки, а все остальное вопрос оценки", - пояснил премьер.