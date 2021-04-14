Среда, 14 Апреля 2021 16:22

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что последние действия президента Ильхама Алиева говорят о наличии "определенного диагноза".

Так, 14 апреля в ходе своего выступления в парламенте, коснувшись последних заявлений Ильхама Алиева, Пашинян отметил, что они не новы и звучали постоянно. Вместе с тем, по его словам, сегодня они (заявления Алиева.ред.) получили новый виток. "На мой взгляд, в эти заявления вошел определенный диагноз, потому что создать музей, где представлены тела погибших солдат, и фотографироваться на этом фоне, и еще это все демонстрировать международному и собственному сообществу, здесь, я думаю, есть вопрос о некоторой психологической поддержке. И я даже считаю, что мы должны проявить не агрессию и месть, а сострадание к людям, которые проявляют такое поведение", - сказал премьер.

При этом армянский премьер, намекнув на психические отклонения своего визави, ответил ему стихотворением Игната Мамяна, написанного, по его словам, в ответ азербайджанскому писателю, в котором говорится: "Я тебя не ненавижу, я жалею тебя".