Среда, 14 Апреля 2021 16:21

АрмИнфо.Офис второго президента Армении отреагировал на выпады премьер-министра Никола Пашиняна в адрес Роберта Кочаряна.

Так, координатор офиса Кочаряна Баграт Микоян констатировал, что выступления Пашиняна никогда не отличались логичностью, трезвостью и не имеют ничего общего с реальностью.

"Как правило, они истеричны, полны цинизма и лжи. Сегодняшний день не стал исключением. Вы представляете, человек, осквернивший наше настоящее, осмеливается говорить о будущем?

Единственное чувство, которое возникло при прослушивании этой панической речи теряющего власть, была жалость", - отметил координатор офиса второго президента Армении

Ранее, Никол Пашинян с трибуны парламента, касаясь обвинений второго президента РА Роберта Кочаряна в свой адрес, заявил, "если бы Роберт Кочарян был турецким агентом, если бы в 1997-98гг. Арменией руководили турецкие агенты, то самая большая услуга, которую они могли бы оказать Азербайджану, то они бы оставили Арцах вне переговоров. Если бы Кочарян был турецким агентом, то, да, во время его президентства убили бы Вазгена Саргсяна и Карена Демирчяна",- заявил Пашинян. Как подчеркнул глава кабмина, только турецкой разведке могло быть выгодно убийство одного из авторов победы в Арцахе, и лидера, который сделал Армению промышленной страной.