Среда, 14 Апреля 2021 16:21

АрмИнфо.Одной из причин агрессии Азербайджана против Арцаха стало и то, что наши враги увидели, что Армения становится страной совершенно нового качества.

Такое мнение, отвечая на вопросы парламентариев, с трибуны Национального собрания Армении выразил премьер-министр Никол Пашинян. <Все видели, что происходило с Арменией в 2019 году. Именно глубокие системные и содержательные изменения, происходящие в Армении стали причиной разжигания войны>, - подчеркнул он.

В этой связи премьер напомнил, что в 2019 году в европейском регионе Армения имела самые высокие показатели роста экономики (7,6%), кроме того, 2 года подряд со стороны международных авторитетных изданий Армения была признана страной года, как с политической, так и экономической точек зрения.

По словам премьера, эти реформы и далее будут иметь последовательный и всесторонний характер, в том числе и в сфере укрепления обороноспособности республики. Премьер напомнил о совершенных реформах в военной сфере, где финансирование в 2019 году в сравнении с 2018 годом возросло на 28%. Пашинян заявил, что изменения в этой сфере будут продолжительными, но их содержание расширится. В этом контексте он сообщил, что в вопросе реформирования армии сотрудничество Армении с Российской Федерацией будет более тесным, в том числе в плане обучения военных кадров. <Российские коллеги выразили готовность обеспечить образование большого количества наших курсантов в своих военно-учебных структурах>, - сообщил премьер.