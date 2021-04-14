Среда, 14 Апреля 2021 16:19

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нелепыми разговоры о том, что он единолично принимал решение вернуть холм Варазатумб (Леле Тепе), утраченную во время апрельской войны 2016 года.

По его словам, операцию по возвращению высоты Леле-тепе разрабатывали военные, решение также принималось военными. "Говорят, что я якобы принял такое решение - если Серж Саргсян (третий президент Армении, ред.) сдал высоту, то я приказал пойти и занять ее, и в этом контексте мы, якобы, потеряли 700 человек убитыми. Абсолютная нелепость. Автором данного предложения, этой операции был генерал, предложение была приемлемо для генерала, оценка осуществимости этого предложения проводилась генералом, решение принималось генералами, имевшими в то время возможность реализовать данное решение. Я всего лишь модерировал беседу и вообще не высказывал своего мнения. Я спросил у самого высокопоставленного, он сказал, что идея хорошая, после чего оценил ситуацию и доложил, что, да, это можно и нужно осуществить", - пояснил Пашинян.

Отметим, что после 44-дневной войны в Арцахе начали звучать обвинения в адрес премьер-министра Никола Пашиняна о том, что он инициировал операцию по возврату высоты Леле-тепе, которая стоила жизни сотни молодых людей.