Среда, 14 Апреля 2021 16:18

АрмИнфо.Глава Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку предложил поддержку со стороны Минска в восстановлении затронутых недавним конфликтом территорий.

"Мы вчера об этом очень долго говорили. Я очень рад, что вы как истинный друг белорусского народа понимаете, что впереди ой сколько еще работы. Тяжелой работы, мирной работы, - отметил Глава государства. - И вы должны знать, что в Беларуси - ваши надежные друзья. Наши возможности вы знаете. Мы сегодня с министрами, специалистами еще раз обсудим. Если мы договоримся (у нас всегда так было), мы всегда реализуем наши договоренности", - сказал Лукашенко, передает пресс-служба белорусского лидера.