Среда, 14 Апреля 2021 16:17

АрмИнфо. Турки и азербайджанцы - враги для армян, но этот вопрос не может быть предметом обсуждений. Об этом заявил премьер Никол Пашинян с трибуны парламента отвечая на просьбу вице-спикера Алена Симоняна определиться - "в конце концов, турки являются врагами армян или нет".

"Да, турки, азербайджанцы - наши враги, и они тоже считают нас врагами. До тех пор пока мы их считаем врагама, они нас будут считать врагами и, наоборот, об этом я говорил в ходе областных визитов ", - напомнил он.

При этом, Пашинян уверен, что этот вопрос не должно стать предметом дискурса, поскольку никто не знает, что будет дальше и насколько будет "управляема ли эта вражда". "Вопрос в другом - что будем делать с этой враждой, как долго будем наращивать эту вражду. Думаю, что мы не должны формулировать такой задачи, но и они не должны делать этого. Мы не можем в одностороннем порядке решить, что турки - не враги", - заявил Никол Пашинян.