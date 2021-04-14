Среда, 14 Апреля 2021 16:16

АрмИнфо. Бывший начальник Генштаба Вооруженных Сил Армении Оник Гаспарян ответил на обвинения премьер-министра Никола Пашиняна в свой адрес.

Так, Гаспарян отметил, что протоколы заседаний Совбеза Армении могут быть сфальсифицированы и представлены в угодном действующим властям варианте. "Правда объективно может быть раскрыта только в случае отставки действующего премьера и смены власти. Только тогда можно будет выяснить всю реальность", - сказал экс-глава Генштаба РА Armlur.am, при этом добавив, иного не ожидал от "этих аморальных лжецов".

"Я вновь подтверждаю заявление, сделанное мною 17 ноября. Премьер-министр и секретарь Совбеза РА бесстыдно искажают действительность и, используя рычаги власти, вводят общественность в заблуждение", - заключил Гаспарян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 апреля с трибуны парламента опроверг заявления бывшего начальника Генштаба Оника Гаспаряна о том, что на четвертый день войны он заявил о необходимости остановить боевые действия.

Как заверил Пашиняна, слова Гаспаряна от 17 ноября, "не имеют ничего общего с действительностью". Напротив, по словам Пашиняна, стенограмма заседания Совбеза от 30 сентября может засвидетельствовать - Гаспарян говорил о том, что "никаких успехов противник не добился, армия выполняет поставленные перед собой задачи и до конца будет выполнять".

Отметим, что в своем заявлении от 17 ноября Оник Гаспарян подчеркнул, что некоторые деятели обвиняют руководство Вооруженных сил в том, что оно представляло главе государства нереалистичный анализ возможного характера действий противника и возможностей его ВС. "Это неправда. Я был назначен начальником ГШ 8 июня текущего года, и уже 12 июня премьер-министру, а через несколько дней и Совбезу представил военно-политическую ситуацию в регионе и также возможности наших ВС", - сказал Гаспарян.

При этом он заверил, что на четвертый день войны, во время заседания Совбеза, представил потери армянской стороны, а также оценки ВС по ситуации, отметив, что через два-три дня необходимо принять меры по прекращению войны, "иначе наши ресурсы в короткие сроки будут исчерпаны и в каждый последующий день у нас будут более невыгодные условия для переговорного процесса".

"Подобные оценки я делал много раз в ходе круглосуточной работы с премьер- министром, а также на заседаниях Совбеза. Все попытки остановить войну на определенном этапе и предложения были отклонены Турцией и Азербайджаном, и мы были вынуждены продолжать боевые действия, пытаясь нанести противнику большие потери и заставить их сесть за стол переговоров. Договор с очень сложными условиями для всех нас был принят в результате всесторонней оценки ситуации. Пришлось выбирать между очень плохим и трагедией. Мы предпочли очень плохое", - говорилось в заявлении Гаспаряна от 17 ноября.