Среда, 14 Апреля 2021 13:51

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 5 869 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 075 граждан (18,3%), выздоровело - 583 человека, скончалось - 19.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент получает 16 134 пациента.

По положению на 11:00 14 апреля в общей сложности в Армении было проведено 915 473 теста на коронавирус, из коих зарегистрировано 205 128 случаев заражения (22,4%), выздоровело -184 243 человека (89,8%), скончалось - 3 794 (1,8%).

За прошедший день было зарегистрировано также 2 случая, когда у пациента была диагностирована коронавирусная инфекция, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее количество таких случаев достигло 957.