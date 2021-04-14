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АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 5 869 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 075 граждан (18,3%), выздоровело - 583 человека, скончалось - 19.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент получает 16 134 пациента.
По положению на 11:00 14 апреля в общей сложности в Армении было проведено 915 473 теста на коронавирус, из коих зарегистрировано 205 128 случаев заражения (22,4%), выздоровело -184 243 человека (89,8%), скончалось - 3 794 (1,8%).
За прошедший день было зарегистрировано также 2 случая, когда у пациента была диагностирована коронавирусная инфекция, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее количество таких случаев достигло 957.
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|МИД РФ рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
|Постпред России: Важно быстрее направить оценочную миссию ЮНЕСКО в зону Нагорного Карабаха
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|Посол Франции в РА поздравил езидов с Новым годом: Мои мысли особенно с теми - кто потерял близких в ходе карабахской войны
|Премьер: Финансирование науки в Армении ежегодно будет повышаться
|Защитой госграниц Армении будет заниматься не армия, а погранвойска - Премьер РА
|Армения и Россия обсуждают возможность расширения 102-й российской военной базы и создание ее плацдарма в Сюникской области
|"Ты агент Турции, нет, это ты агент!" - Пашинян в ответ назвал Роберта Кочаряна турецким агентом
|Страны ЕАЭС обсуждают подключение Азербайджана к работе союза - РБК
|Аналитик: Карабах и Украину объединяет Турция
|Наша власть унаследовала карабахский вопрос в тупиковом, предвоенном состоянии - Пашинян
|В СНБ Армении завершили следствие по уголовному делу в отношении Ара Варданяна
|Как было принято решение идти на перемирие путем тяжелых уступок - рассказал Пашинян
|Никол Пашинян обвинил во лжи Оника Гаспаряна
|Прогноз: Стремление России что-то урвать от турецкой игры ничем хорошим не завершится
|Посольство США опровергает информацию о расширении Вашингтоном программы по исследованию смертельно опасных вирусов в Армении
|Сопредседатели МГ ОБСЕ заявили о готовности возобновить рабочие визиты в регион и напомнили о требовании своего беспрепятственного передвижения
|Родственники военнопленных заблокировали входы и выходы администрации Ширакской области
|МЧС: В результате взрыва близ таможни Агарака погиб человек
|Посол Франции: Армения достойна в своем поражении, надо быть достойным и в случае победы
|Рябков: Россия ждет, что США обуздают политику Киева
|Армения отказалась предоставить информацию Канаде по вопросу использования в Нагорном Карабахе турецких Bayraktar TB2
|Ардшинбанк вместе с Visa запустил электронный кошелек в приложении Мобайл банкинг
|Прогноз: Парламентские выборы в Армении могут завершиться политическим кризисом
|Парламент не поддержал кандидатуру Левона Буниатяна в качестве члена КРОУ
|Алиев о деятельности посредников и притязаниях на территории Армении
|Лукас Фурлас: Международное сообщество должно обеспечить быстрое возвращение всех заключенных
|Официальный Ереван выступил с заявлением в связи с открытием в Баку трофейного “парка”
|Кремль: Военные РФ и Азербайджана ведут плотный диалог по теме обнаружения обломков ракет “Искандер” в Карабахе
|Племянника Сержа Саргсяна вновь арестовали
|Мы все находимся в одной лодке, и если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе – провластный депутат
|Омбудсмен Арцаха: Удивляет не столько абсолютное неуважение диктатора Азербайджана к человечеству, сколько равнодушие и терпимость цивилизованного мира
|Офис Саргсяна резко ответил Алиеву, призвав сориентироваться, которая его ложь, “правильнее”
|Эдмон Марукян: Где заявление МИД в связи с открытием «Парка» в Баку?
|В Тбилиси откроется выставка, посвященная Геноциду армян в Османской империи
|Армения должна незамедлительно объявить о прекращении всякого рода политических переговоров - Арман Бабаджанян
|В Армении зарегистрировано 726 новых случаев заражения коронавирусом
|Алиев вдруг заговорил о готовности подписать мирное соглашение с Арменией по Карабаху
|Лавров и Зариф на переговорах в Тегеране коснулись ситуации в зоне карабахского конфликта
|Канада отозвала разрешения на экспорт вооружений и технологий в Турцию, после получения доказательства их применения в Карабахе
|"В силу права" Аршак Карапетян считается назначенным на должность первого замначальника Генштаба ВС РА - Правительство
|Третий президент Армении и посол России обсудили вопросы региональной безопасности
|Арман Татоян: "Парк" в Баку, посвященный карабахской войне, подтверждает геноцидальную политику Азербайджана в отношении населения Армении и Арцаха
|Директор Фонда страхования военнослужащих подал в отставку
|В Европарламенте обсудят "Судьбу армянских пленных в Азербайджане"
|В СК Армении завершено расследование дела в отношении двух сирийских террористов- наемников, участвующих в азербайджанской агрессии против Арцаха
|Читать больше
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