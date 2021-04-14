Среда, 14 Апреля 2021 12:37

АрмИнфо. Премьер Армении Никол Пашинян, 14 апреля выступая в парламенте, коснулся обвинении второго президента РА Роберта Кочаряна в свой адрес.

Ранее в интервью Роберт Кочарян заявил: "Я не могу сказать, что нынешняя власть - турецкие агенты. Но я могу сказать, что если бы во главе Армении вдруг оказался турецкий агент, то он сделал бы то же самое, что делал премьер-министр и его правительство".

Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, "если бы Роберт Кочарян был турецким агентом, если бы в 1997-98гг. Арменией руководили турецкие агенты, то самая большая услуга, которую они могли бы оказать Азербайджану, то они бы оставили Арцах вне переговоров. Если бы Кочарян был турецким агентом, то, да, во время его президентства убили бы Вазгена Саргсяна и Карена Демирчяна",- заявил Пашинян. Как подчеркнул глава кабмина, только турецкой разведке могло быть выгодно убийство одного из авторов победы в Арцахе, и лидера, который сделал Армению промышленной страной.