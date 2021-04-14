Среда, 14 Апреля 2021 12:32

АрмИнфо.Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможное участие азербайджанской делегации в заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое пройдет в Казани 29-30 апреля (в заседании совета обычно принимают участие главы правительств). Об этом РБК рассказали три дипломатических источника в России и Армении, и подтвердил источник в аппарате организации.

Баку сможет отправить в Казань своих представителей, если на это согласится Ереван. И чтобы это произошло, Армении и Азербайджану, которые еще пять месяцев назад были в состоянии войны, необходимо преодолеть несколько разногласий - в частности, должен быть решен вопрос возвращения армянских военнопленных, рассказал РБК собеседник с армянской стороны.

"Действительно, была такая идея [приглашения Баку], - говорит источник РБК, дипломат с армянской стороны. - Мы не то чтобы принципиально против, мы говорим, что есть нерешенные вопросы, в том числе вопрос военнопленныхэ. Ереван составил список своих людей - в нем около 200 имен - и уже передал его Красному Кресту, рассказал РБК другой собеседник с армянской стороны, знакомый с темой.

Среди нерешенных вопросов собеседники РБК назвали и обсуждение вариантов разморозки транспортных коммуникаций в регионе.

В российском и армянском МИД на запрос РБК ответили, что участие в заседании совета стран, не имеющих статуса в союзе, еще обсуждается, согласованной позиции государств - членов ЕАЭС пока нет.

Баку ранее заявлял, что идея общего евразийского пространства отвечает его экономическим интересам. Об этом сразу после окончания войны сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. По его словам, основным препятствием для присоединения страны к ЕАЭС был нагорнокарабахский конфликт. <Если Армения займет конструктивную позицию, этот процесс пойдет очень быстро>, - говорил он.

<Россия работает над созданием <большого Евразийского партнерства>, которое свяжет постсоветское пространство, Китай, Россию и, возможно, АСЕАН, - во всяком случае, об этом всегда говорится и в Санкт-Петербурге, и в Шанхае (на форумах ПМЭФ и в ШОС. - РБК)>, - отмечает руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. <Азербайджан - важное звено во всех этих цепочках. И транспортных, и производственных, и сельскохозяйственных>, - добавляет она.

Кроме того, интеграция Азербайджана решает вопросы, связанные не только с Южным Кавказом, - речь идет о направлениях на Иран, Турцию, Ближний Восток, объясняет ценность сближения Баку с ЕАЭС Кузьмина. <Это очень важный вопрос уже не только с точки зрения экономики, а с точки зрения стратегических интересов России>, - говорит эксперт.

В ЕАЭС помимо основных участников - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России - входят страны-наблюдатели: Молдавия, Узбекистан, Куба. Заключены договоры о свободной торговле с еще несколькими государствами, включая Иран, Сербию и Вьетнам.