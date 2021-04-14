Среда, 14 Апреля 2021 12:07

АрмИнфо. В СНБ Армении завершили предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора Всеармянского фонда "Айастан" Ара Варданяна, обвиняемого злоупотреблениях должностным положением.

Как сообщает пресс-служба СНБ РА, в рамках следственных мероприятий было получено достаточно доказательств по части того, что Вараданян в период с 18 мая 2009 года по 20 июля 2018 год, занимая должность исполнительного директора Всеармянского фонда, при содействии директора одной из экономических организаций, составил подложные договорах о поставках мебели в школы Арцаха на общую сумму 292.833.540 драмов. Деньги были перечислены на счет компании, затем присвоены, а мебель не дошла до адресата.

"Кроме того, Ара Варданян, являясь должностным лицом, наделенным организационно- административно-хозяйственными функциями, 21 ноября 2014 года заключил с закрытым акционерным обществом "Конверс Банк" договор о залоге на предоставление лимита по кредитной карте, а в качестве средства обеспечения кредита заложил в том же банке вклад 28.000.000 драмов Фонда "Мозиян" на счету фонда и кредитную карту, до 15 января 2019 года получил кредитную линию в размере 25.000.000 драмов РА по годовой ставке 19,10%.

Затем с намерением использовать свое должностное положение вопреки интересам службы и в корыстных целях часть денежных средств, принадлежащих фонду, использовал не в целях, установленных уставом, а для своих личных нужд. По данным следствия, Варданян делал ставки в онлайн казино "www.pokerstars.com" и www.quasargaming.com на ставки со счетов банка было перечислено 230.479,94 драмов. В итоге фонду был причинен ущерб в размере 28 млн драмов. В частности, в результате этих действий, фонд в течение года был лишен возможности использовать деньги на социальные, благотворительные, культурные, образовательные, научные, медицинские, экологические или другие благотворительные цели. Это также нанесло ущерб репутации фонда", - отмечается в сообщении СНБ РА.

В ведомстве напомнили, что в этой связи обвинения были предъявлены Ара Варданяну и директору вышеупомянутой экономической организации. "13 апреля 2021 года уголовное дело в отношении указанных двух лиц c обвинительным заключением было направлено в прокуратуру для подтверждения обвинительного заключения и передачи его в суд", - заключили в СНБ Армении.

Напомним, что Ара Варданян был задержан 2 июля 2018 года сотрудниками Службы национальной безопасности Армении по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Позже он был освобожден под залог. По данным правоохранительных органов, Варданян признался, что использовал кредитную линию Фонда в 25 миллионов драмов (55 тысяч долларов) для ставок в различных онлайн-казино. При этом, как позже заявили представители Фонда, Варданян вернул финансовые средства, которые он потратил из бюджета структуры.

Защита Вардананя настаивает на то, что их подзащитный не присваивал каких-либо средств Фонда.