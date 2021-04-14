Среда, 14 Апреля 2021 11:54

АрмИнфо.В ходе военных действий в Арцахе были достигнуты 3 договоренности о перемирии. Они были сорваны со стороны Баку, в том числе на фоне заявлений Турции о том, что Азербайджан не должен придерживаться режима перемирия. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании парламента 14 апреля.

"Очень много было спекуляций по поводу того, что было 19 октября и после. Произошло следующее - анализируя ситуацию, посоветовавшись с президентом Арцаха и Генштабом ВС Армении, я решил, что мы должны, в том числе путем тяжелых уступок идти на перемирие",- указал Пашинян. В связи с этим, он созвал заседание Совбеза, в котором участвовали также представители парламентской оппозиции. "При этом, я их пригласил не для того, чтобы разделить с ними ответственность, а для того, чтобы проинформировать", - заявил он. На том заседании принимали участие также президент и Католикос всех армян, напомнил он. О ситуации были проинформированы также внепарламентские силы.

После заседания Пашинян позвонил президенту России и сказал, что Армения хочет перемирия на условиях возвращения Азербайджану районов вокруг НКР по формуле 5+2. Условие, которое, по словам премьера, было неоднократно предложено армянской стороне посредниками. Вопрос был подробно обсужден с президентом России и пришли к полному взаимопониманию. "Вы знаете, что там был вопрос азербайджанских беженцев, внутренних переселенцев. Я говорил, что у нас нет принципиальных возражений по этому вопросу, если вопрос этот как-то увяжется с процессом определения статуса Нагорного Карабаха", - заявил Пашинян.

После этого президент России провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой, по итогам которого стало ясно, что Баку категорически отвергает предложение армянской стороны о деоккупации Гадрутского района. Баку также потребовал, чтобы независимо от возвращения беженцев, в том числе в Шуши, вопрос статуса Карабаха не был увязан с темой беженцев.

Никол Пашинян раскрыл, по его словам, "новую деталь" о переговорах, о которой ранце не говорил - Баку также намекнул о том, что одновременного возвращения всех семи районов, а не по формуле 5+2. Кроме того, напомнил Пашинян, Азербайджан с определенного момента наотрез отказался от внесения в повестку вопроса статуса Нагорного Карабаха. "И это было основной причиной 4-днвеной войны 2016 года и 44- днвеной войны 2020 года", - пояснил глава правительства РА.