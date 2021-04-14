Среда, 14 Апреля 2021 11:27

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 апреля в парламенте страны опроверг ранние заявления бывшего начальника Генштаба Оника Гаспаряна о том, что на четвертый день войны он заявил о необходимости остановить военные действия, в противном случае ресурсы будут исчерпаны.

Как заверил Пашиняна, слова Гаспаряна от 17 ноября, "не имеют ничего общего с действительностью". Напротив, по словам Пашиняна, стенограмма заседания Совбеза от 30 сентября может засвидетельствовать - Гаспарян говорил о том, что "никаких успехов противник не добился, армия выполняет поставленные перед собой задачи и до конца будет выполнять".

Более того, добавил премьер, Гаспарян и не мог такое заявить 30 сентября, поскольку еще 21 августа на заседании Совбеза в своем докладе глава Генштаба говорил, что в карабахском направлении армянская сторона имеющимися силами способна не только отразить наступление противника, но и разгромить его группировки. Как считает Пашинян, есть много спекуляций на тему войны в Карабахе и нужно внести определенную ясность.