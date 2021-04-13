Вторник, 13 Апреля 2021 20:14

АрмИнфо. В результате взрыва близ таможни Агарака погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Сообщается, что 13 апреля в 16:07 поступил сигнал в региональный кризисный центр Сюника о вспыхнувшем пожаре близ таможни Агарака.

На место происшествия выехал отряд МЧС, которому удалось локализировать пожар в 16:23, погасить в 16:38. Как выяснилось, пожар вспыхнул в результате взрыва бака с дизельным топливом тоннажем в 20 тонн при проведении сварочных работ.

В результате взрыва пострадал один человек, его жизнь спасти не удалось.-