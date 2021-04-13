Вторник, 13 Апреля 2021 20:13

АрмИнфо.Армения достойна в своем поражении, надо быть достойным и в случае победы.

Об этом 13 апреля в Ереване, на полях закрытия кинофестиваля в рамках Франкофонии в беседе с журналистами заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Французский дипломат, коснувшись открытия в Баку "трофейного парка", приуроченного последней арцахской войне, отметил, что полностью понимает и разделяет эмоции в армянском обществе, связанные с открытием так называемого парка. "Я недавно посетил военное кладбище Ераблур. Мы видим сколько погибших, сколько потерь. мы видим страдания семей. но это и место достоинства.

Война не предмет для постановки спектакля", - подчеркнул Лакот. Вместе с тем он выразил убеждение, что сейчас приоритет найти решение конфликта, приоритет возвращение пленных в соответствие с Международным гуманитарным правом и заявлением от 9 ноября,возвращение перемещенных лиц, защита культурного и религиозного наследия, а также возобновление конструктивного диалога для поиска долгосрочного мира.

Отвечая на вопрос, способствует ли агрессивная риторика властей Азербайджана налаживанию отношений, посол отметил: <Армения достойна в своем поражении. Надо быть достойным и в случае победы>. Ранее сообщалось, что в Баку накануне появился парк трофейной армянской техники в виде инсценировки событий войны. Чудовищное сооружение разместилось на пяти гектарах. <Воссоздана реальная картина оборонительных укреплений, которые враг создавал на протяжении нескольких десятилетий. Здесь можно увидеть мощнейшую заградительную систему из 10 рубежей, включающих бетонированные инженерные сооружения, противотанковые рвы и ежи, заминированные участки, тоннели, окопы>, - сообщили азербайджанские СМИ. Особый смысл <парку> придают манекены, изображающие армян. Ильхам Алиев уже успел попозировать на фоне трофейных касок.