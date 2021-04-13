Вторник, 13 Апреля 2021 18:16

АрмИнфо. Москва ожидает от США эффективных действий по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводит Киев в регионе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, на уровне министров обороны и иностранных дел никаких контактов с американскими представителями по Украине нет и не предвидится. Консультации 7-10 дней назад проводились на других уровнях и по другим линиям.

"Остается только призвать Вашингтон не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами", - цитирует РИА Новости замминистра МИД РФ.

Российская газета напоминает, что в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США "взаимодействуют" с РФ на разных уровнях. По ее словам, ранее состоялся разговор на уровне Минобороны, "также телефонный звонок совершил госсекретарь США" Энтони Блинкен.

"Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме", - сказал Рябков.

Как так же заявил замглавы МИД, Россия предупреждает США, что им лучше держаться подальше от РФ и Крыма, риски инцидентов очень высоки.

Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.

Операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня, что "поддержка НАТО в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой. Мы не признаем и не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на Востоке Украины, вывести свои войска с территории Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Вопрос о членстве Украины в НАТО могут решать только 30 членов альянса и Киев, Россия не должна в это вмешиваться, также заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.