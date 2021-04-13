Вторник, 13 Апреля 2021 16:37

АрмИнфо.Ардшинбанк совместно международными партнерами- платежной системой Visa и латвийской корпорацией D8 запустил услугу VTS (Visa Token Service) для безопасных бесконтактных платежей по картам VISA.

Услуга внедрена в приложении Ардшинбанк Мобайл банкинг в виде “электронного кошелька”, благодаря которому можно оплачивать товары и услуги непосредственно со смартфона вместо банковской карты во всех платежных терминалах, принимающих бесконтактные платежи.

“Теперь смартфон становится удобным средством оплаты. Больше нет необходимости носить банковскую карту или кошелек, достаточно иметь телефоны на Android, чтобы оплатить товары и услуги, продолжая пользоваться всеми преимуществами и безопасностью карт Visa", - отметил директор розничного бизнеса Ардшинбанка Артак Хачатрян.

Для оплаты с помощью электронного кошелька необходима карта Visa любого типа Ардшинбанка, приложение Ардшинбанк Мобайл банкинг (http://onelink.to/a9jw5f) и телефон с операционной системой Android, работающей по технологии NFC (Near Field Communication):

Напомним, Ардшинбанк в 2020 году был признан международной платежной системой Visa крупнейшим эмитентом своих карт в Армении.

Инфраструктура обслуживания платежных карт Ардшинбанка включает 60 отделений, 138 банкоматов, 670 торговых терминалов, более 2000 терминалов самообслуживания по всей Армении.