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АрмИнфо.Ардшинбанк совместно международными партнерами- платежной системой Visa и латвийской корпорацией D8 запустил услугу VTS (Visa Token Service) для безопасных бесконтактных платежей по картам VISA.
Услуга внедрена в приложении Ардшинбанк Мобайл банкинг в виде “электронного кошелька”, благодаря которому можно оплачивать товары и услуги непосредственно со смартфона вместо банковской карты во всех платежных терминалах, принимающих бесконтактные платежи.
“Теперь смартфон становится удобным средством оплаты. Больше нет необходимости носить банковскую карту или кошелек, достаточно иметь телефоны на Android, чтобы оплатить товары и услуги, продолжая пользоваться всеми преимуществами и безопасностью карт Visa", - отметил директор розничного бизнеса Ардшинбанка Артак Хачатрян.
Для оплаты с помощью электронного кошелька необходима карта Visa любого типа Ардшинбанка, приложение Ардшинбанк Мобайл банкинг (http://onelink.to/a9jw5f) и телефон с операционной системой Android, работающей по технологии NFC (Near Field Communication):
Напомним, Ардшинбанк в 2020 году был признан международной платежной системой Visa крупнейшим эмитентом своих карт в Армении.
Инфраструктура обслуживания платежных карт Ардшинбанка включает 60 отделений, 138 банкоматов, 670 торговых терминалов, более 2000 терминалов самообслуживания по всей Армении.
|Армения отказалась предоставить информацию Канаде по вопросу использования в Нагорном Карабахе турецких Bayraktar TB2
|Ардшинбанк вместе с Visa запустил электронный кошелек в приложении Мобайл банкинг
|Прогноз: Парламентские выборы в Армении могут завершиться политическим кризисом
|Парламент не поддержал кандидатуру Левона Буниатяна в качестве члена КРОУ
|Алиев о деятельности посредников и притязаниях на территории Армении
|Лукас Фурлас: Международное сообщество должно обеспечить быстрое возвращение всех заключенных
|Официальный Ереван выступил с заявлением в связи с открытием в Баку трофейного “парка”
|Кремль: Военные РФ и Азербайджана ведут плотный диалог по теме обнаружения обломков ракет “Искандер” в Карабахе
|Племянника Сержа Саргсяна вновь арестовали
|Мы все находимся в одной лодке, и если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе – провластный депутат
|Омбудсмен Арцаха: Удивляет не столько абсолютное неуважение диктатора Азербайджана к человечеству, сколько равнодушие и терпимость цивилизованного мира
|Офис Саргсяна резко ответил Алиеву, призвав сориентироваться, которая его ложь, “правильнее”
|Эдмон Марукян: Где заявление МИД в связи с открытием «Парка» в Баку?
|В Тбилиси откроется выставка, посвященная Геноциду армян в Османской империи
|Армения должна незамедлительно объявить о прекращении всякого рода политических переговоров - Арман Бабаджанян
|В Армении зарегистрировано 726 новых случаев заражения коронавирусом
|Алиев вдруг заговорил о готовности подписать мирное соглашение с Арменией по Карабаху
|Лавров и Зариф на переговорах в Тегеране коснулись ситуации в зоне карабахского конфликта
|Канада отозвала разрешения на экспорт вооружений и технологий в Турцию, после получения доказательства их применения в Карабахе
|"В силу права" Аршак Карапетян считается назначенным на должность первого замначальника Генштаба ВС РА - Правительство
|Третий президент Армении и посол России обсудили вопросы региональной безопасности
|Арман Татоян: "Парк" в Баку, посвященный карабахской войне, подтверждает геноцидальную политику Азербайджана в отношении населения Армении и Арцаха
|Директор Фонда страхования военнослужащих подал в отставку
|В Европарламенте обсудят "Судьбу армянских пленных в Азербайджане"
|В СК Армении завершено расследование дела в отношении двух сирийских террористов- наемников, участвующих в азербайджанской агрессии против Арцаха
|Алиеву ли говорить о военных преступления в ходе войны?
|Получи сейчас, оплати потом - ту же сумму
|Мария Захарова: Спутники, ракеты и улыбка Гагарина - это всё было общее и принадлежало всем 15 республикам СССР
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Генпрокуратура Армении: В 2020 году на 11,9% сократилось число уголовных дел коррупционного характера
|Лукашенко едет в Азербайджан
|Городской Совет САР Сочи поддержит выдвижение Константина Затулина на участие в праймериз "Единой России" и выборах в Госдуму VIII созыва
|Аналитик: Сотрудничая с Турцией на нескольких фронтах, Россия пытается избежать новых проблем
|Минздрав опроверг информацию об отказе Армении запустить в стране совместное с Россией производство антиковидной вакцины <Спутник V>
|Российский политолог: Поддержка Турцией Украины - свидетельство геополитического окружения России
|Начальники Генштабов ОДКБ в Кубинке обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах
|Посол России: Вопрос о предоставлении Армении российской вакцины против коронавируса обсуждается по линии профильных ведомств
|Посол России в Армении вновь подчеркнул приоритетность вопроса возвращения армянских пленных
|Президент Армении решил проверить конституционность Закона "О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс РА"
|АРМЕНАЛ рекультивирует неиспользуемые земли
|В этот день 60 лет назад состоялся первый полет человека в Космос
|За сутки в Армении зарегистрировано 510 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 873 человека
|МВД Арцаха выступило с разъяснениями в связи с обстрелом ВС Азербайджана жителей Сарушена
|В Следственном комитете Армении представили детали гибели дочери генерал- лейтенанта ФСБ РФ
|Карасин: Сопредседатели МГ ОБСЕ могли бы сыграть полезную роль в урегулировании ситуации в Карабахе
|В парламенте Грузии обсудят ситуацию в регионе на фоне событий в Нагорном Карабахе
|Скончался известный армянский дипломат Арман Навасардян
|АНК, возглавляемая Левоном Тер-Петросяном, не исключает участия в парламентских выборах
|Рустам Бадасян: В 2020 году в Армении зарегистрировано наименьшее количество заключенных в УИУ в расчете на 100 тыс. жителей
|МИД Бельгии предоставит грант для помощи военнослужащим, получившим ранение и инвалидность в ходе Арцахской войны
|МЧС Армении: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта
|Глава Генштаба ВС Армении встретился с родителями пленных и пропавших без вести военнослужащих
|За сутки в Армении подтвердилось 1 009 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 1 020
|Молодежь Азербайджана: <Иван - иди домой!>
|Путин обсудил с Эрдоганом урегулирование в Нагорном Карабахе
|Конверс Банк. Новая акция для женщин
|Банк ВТБ (Армения) является лидером по количеству упоминаний в СМИ за 1-ый квартал 2021 года
|Независимый депутат подтвердила: Мурадов не был информирован по вопросу возвращения военнопленных
|Омбудсмен Армении обратился в Комитет министров СЕ по вопросу незамедлительного возвращения всех пленных из Азербайджана
|В Москве ответили Ричарду Хогланду
|Читать больше
|Аналитик: Сотрудничая с Турцией на нескольких фронтах, Россия пытается избежать новых проблем
|Российский политолог: Поддержка Турцией Украины - свидетельство геополитического окружения России
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