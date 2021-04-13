Вторник, 13 Апреля 2021 16:32

АрмИнфо.Запланированные в Армении на 20 июня внеочередные парламентские выборы вполне могут завершиться очередным политическим кризисом. И мы очень хорошо осознаем данную перспективу. Подобное мнение выразила АрмИнфо депутат парламентской фракции “Просвещенная Армения” Ани Самсонян.

“Данная перспектива обусловлена возможностью, перспективой премьерства двух конкретных политических акторов – Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна. Первый успешно продолжает наводить смуту в обществе, разделяя его на белых и черных и, по сути, давно себя исчерпал в качестве главы государства. Второй воспринимается обществом достаточно негативно и за исключением его сторонников мало кто желает его возвращения”, - подчеркнула она.

По прогнозам парламентария, как премьерство Пашиняна, так и Кочаряна приведет к очередному глубокому политическому кризису, очень возможно к общественному разочарованию. В этом свете “Просвещенная Армения”, по ее словам, ставит перед собой принципиальное решение сделать все возможное с целью не допустить к посту премьера ни Пашиняна, ни Кочаряна. И, соответственно, партия исключает для себя возможность коалиции с политическими силами возглавляемыми Кочаряном или Пашиняном.

Еще одним фактором, усугубляющим ситуацию и фактически ставящим знак равенства между действующим премьером и экс-президентом Армении, Самсонян считает неожиданный для многих разворот в “Деле 1 марта”. По ее оценкам, возможность достижения политической договоренности вокруг данного уголовного дела отнюдь не исключается, хотя аргументов и фактов относительно этого у нее нет. “Могу утверждать лишь одно – преподнести такой подарок Роберту Кочаряну мог разве что Никол Пашинян, и никто кроме Никола Пашиняна.

Дело в том, что обвинение Кочаряну изначально было выдвинуто по действительно противоречащей Конституции статье, наказать по которой невозможно практически за любое деяние. Так что решение КС по данному делу совершенно оправданно. При этом, первомартовское клеймо никуда не делось, оно продолжает висеть в воздухе”, - подытожила Самсонян.