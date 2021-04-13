Вторник, 13 Апреля 2021 13:47

АрмИнфо.Военные РФ и Азербайджана ведут плотный диалог по теме обнаружения обломков ракет “Искандер” в Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы”, - ответил представитель Кремля на вопрос, поднималась ли тема обнаружения обломков “Искандеров” в телефонном разговоре президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, передает ТАСС.

Отметим, что сегодня Алиев заявил, что обсудили с президентом России Владимиром Путиным вопрос в связи с ракетой “Искандер-М”. Он заявил, что по его поручению Министерство обороны Азербайджана вместе с фотографиями направило официальное письмо c доказательствами, но пока Баку не получил никакого ответа.