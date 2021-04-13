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 Вторник, 13 Апреля 2021 13:46
Марианна Мкртчян

Племянника Сержа Саргсяна вновь арестовали

Племянника Сержа Саргсяна вновь арестовали

АрмИнфо.Племянника Сержа Саргсяна – Нарека Саргсяна вновь арестовали. Об этом сообщил советник Генерального прокурора РА Гор Абрамян.

Он проинформировал, что Кассационный суд РА 12 апреля удовлетворил жалобу Генеральной прокуратуры РА, отменив решение Апелляционного суда РА от 12 ноября 2020 года, таким образом, придав законную силу постановлению суда общей юрисдикции об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого Нарека Саргсяна.

 

 

Напомним, что Нарек Саргсян, 13 ноября 2020 года освобожденный из-под ареста под залог в 25 млн драмов, обвиняется в незаконном обороте наркотиков и незаконном хранении оружия. Кроме того, согласно обвинению, Саргсян при участии группы лиц, действующих по предварительному сговору, организовал и руководил похищением Арама Карапетяна.

 

Нарек Саргсян был задержан в декабре 2018 года в одном из жилых домов Праги сотрудниками Интерпола и чешской полиции. Он находился в розыске с июля 2019 года. Согласно официальному сообщению полиции, племянник бывшего главы государства был задержан с поддельным паспортом гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.

В июне этого 2020 года чешский суд удовлетворил ходатайство о выдаче Нарека Саргсяна правоохранительным органам Армении. Его экстрагировали в Армению, где он был заключен под стражу.


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