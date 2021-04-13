Вторник, 13 Апреля 2021 13:23

АрмИнфо.Офис третьего президента Армении Сержа Саргсяна ответил на выпады лидера Азербайджана Ильхама Алиева.

Так, в заявлении офиса третьего президента РА, отмечается, что Ильхам-фальсификатор после попыток нагло фальсифицировать армянскую историю и культуру, приватизировать историческую колыбель армянского народа Арцах и Республику Армения с её столицей, теперь решил, с присущим ему цинизмом, извратить историю переговорного процесса и преобразовать в победу неудачу Азербайджана в Апрельской четырёхдневной войне, приписать противоположной стороне свою опосредованную просьбу о прекращении войны, придумать тексты диалога и, будто бы, дословно цитировать эти выдумки.

“И нашёл способ, как свою ложь выдать за правду: по всякому поводу упорно повторять одно и то же до тех пор, пока противоположная сторона не устанет это опровергать или просто будет игнорировать такого лжеца, как он, и на площади останется только его собственная ложь, как свидетельство “действительности”.

Если Серж Саргсян когда-либо что-либо и обещал Ильхаму Алиеву, так это увидеть собственный затылок, когда прежде, чем в результате компромисса оставить считающиеся поясом безопасности территории, не были бы выполнены требования армянской стороны: определение статуса Нагорного Карабаха вне состава Азербайджана, обеспечение нерушимой и надёжной наземной границы (наземной связи) между Арменией и Арцахом и наличие международных гарантий безопасности Нагорно-Карабахской Республики.

Сколь ни понятно нынешнее воодушевление регулярно проигрывавшего Сержу Саргсяну на дипломатическом фронте и в войне Алиева, но в то же время смешны звучащие время от времени взаимоисключающие заявления потерявшего голову от воодушевления президента Азербайджана.

Серж Саргсян, согласно Алиеву, то отказывался возвращать земли, а Карвачар и Лачин при Серже Саргсяне всё равно так бы им и не сдали, потому в 2020 году они, наконец, героически захватили их (bit.ly/2Rl3dhV); то Серж Саргсян обещал сдать земли и не сдавал; а в третьем случае за закрытыми дверями его вынуждали признать независимость Нагорного Карабаха, но Азербайджан никогда не согласится пойти на этот шаг (bit.ly/329iXa1).

Ильхам-фальсификатор должен сориентироваться, которая его ложь, наконец, “правильнее””, - говорится в заявлении офиса Саргсяна.

Отметим, что Алиев накануне в попытке очередной раз самоутвердиться за счет Армении, заявил, что после якобы азербайджанской апрельской победоносной войны, Серж Саргсян обещал в течение двух недель “сдать земли”, но затем не сдержал обещание.