Вторник, 13 Апреля 2021 13:19

АрмИнфо.Лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян с трибуны парламента Армении задался вопросом «где заявление МИД в связи с открытием в Баку так называемого «выставочного парка», который посвящен войне в Арцахе в сентябре-ноябре 2020 года».

Он отметил, что осуждающими заявлениями на армянском языке с армянского трибуны добиться ничего нельзя. Парламентарий подчеркнул важность проведения дипломатической работы. В этой связи Марукян заявил, что армянские дипломаты уже должны были разослать ноты по всем странам, с подтверждением, доказательствами, фотографиями, свидетельствующими о преступной политике руководства Азербайджана.

«Что мы делаем, чтобы эти парки не открывались? Или вы думаете, что, осуждая здесь поведение Алиева, это как-то повлияет на мир? Вы думаете, что международное сообщество сидит и ждет нашего заседания в парламенте и просит обеспечить синхронный перевод? Где заявление МИД? Где дипломатическая работа? Нужно работать. Нужно чтобы мир увидел, с каким ужасным руководством в Южном Кавказе мы имеем дело, какую катастрофу представляет азербайджано-турецкий тандем», - сказал он.

Марукян напомнил также о своем визите в Арцах с группой других депутатов после завершения 4-дневной апрельской войны для сбора доказательств, свидетельствующих о преступном характере действий азербайджанского военно-политического руководства. «После, в ходе различных встреч проводился лоббинг, чтобы МИД представил собранные нами все факты и документы, которые говорят о том, что мы имеем дело со страной, поведенческая линия которой схожа террористическими исламскими организациями. Так как эта работа не была проделана в 2016 году, в 2020 году все повторилось, но еще в больших масштабах. И если сегодня ничего не делать, вновь повторится!», - подчеркнул Марукян.

Отметим, что 12 апреля в Баку открылся «Парк», посвященный Арцахской войне, в котором наряду с трофейной армянской военной техникой, выставлены манекены армянских военнослужащих, которые представлены в унизительной форме. Кроме того, власти Азербайджана показывают в открывшемся «Парке» также сцены с армянскими пленными. Таким образом, «экспонаты» в «Парке», посвященные войне сентября-ноября 2020 года, подтверждают геноцидальную политику Азербайджана в отношении всего населения Армении и Арцаха.

«Открытие такого «Парка» наглядно подтверждает факт существования в Азербайджане государственной политики институциональной арменофобии и пропаганды вражды. Эта политика последовательно реализуется в течение многих лет, что подтверждается конкретными доказательствами. Это абсолютно порочное явление лишний раз доказывает, что мы не должны позволять себе обманываться ложным азербайджанским миролюбием: это просто завеса для международного сообщества», - отметил в своем заявлении Защитник прав человека РА Арман Татоян.