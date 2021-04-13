Вторник, 13 Апреля 2021 12:21

АрмИнфо.В Тбилиси откроется выставка, посвященная Геноциду армян в Османской империи.

Как сообщает продюсер "Aliq Media" Анна Саркисян, выставка откроется 13 апреля в 17:00 на площади Свободы перед зданием бывшей мэрии. Затем, экспонаты будут перенесены на территорию возле резиденции президента Грузии.

Заметим, что Грузия официально не признала Геноцида армян в Османской империи.